В Екатеринбурге завершился ремонт дорог вдоль туристических маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. Подрядная организация приступила к ремонту участка одной из старейших магистралей ...

В Екатеринбурге к 15 августа отремонтируют почти 2 км улицы Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2022. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет ...

В Екатеринбурге к середине августа отремонтируют дорогу, ведущую к КРК «Уралец»

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2022 году в ...

В Екатеринбурге отремонтируют дороги к туристическим достопримечательностям города

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. В Екатеринбурге завершаются подготовительные работы к началу реализации национального ...

В Екатеринбурге после 30 апреля стартует реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги»

В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы улицы около школ и больниц

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. В Екатеринбурге в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...