В Екатеринбурге завершился ремонт дорог вдоль туристических маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт магистралей, ведущих к туристическим достопримечательностям уральской столицы. Все работы проходили в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), сообщает пресс-служба администрации города.
Так, специалисты привели в порядок отрезок улицы Большакова, от Московской до 8 Марта, на котором расположены культурно-развлекательный комплекс «Уралец» и аллея Дворца спорта.
Также введен в эксплуатацию участок улицы Куйбышева, от Московской до Белинского. Вблизи от этого объекта расположены Екатеринбургский государственный цирк и спортивный комплекс «Юность», дендропарк и сад Центра современного искусства.
Также ремонтные работы велись на улице Краснофлотцев, от Старых Большевиков до переулка Черноморского. Именно здесь пройдет гостевой маршрут в рамках проведения студенческих игр в 2023 году.
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