УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:03

В Екатеринбурге завершился ремонт дорог вдоль туристических маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт магистралей, ведущих к туристическим достопримечательностям уральской столицы. Все работы проходили в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), сообщает пресс-служба администрации города.

Так, специалисты привели в порядок отрезок улицы Большакова, от Московской до 8 Марта, на котором расположены культурно-развлекательный комплекс «Уралец» и аллея Дворца спорта.

Также введен в эксплуатацию участок улицы Куйбышева, от Московской до Белинского. Вблизи от этого объекта расположены Екатеринбургский государственный цирк и спортивный комплекс «Юность», дендропарк и сад Центра современного искусства.

Также ремонтные работы велись на улице Краснофлотцев, от Старых Большевиков до переулка Черноморского. Именно здесь пройдет гостевой маршрут в рамках проведения студенческих игр в 2023 году.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.06.2022 В Екатеринбурге к 15 августа отремонтируют почти 2 км улицы Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. Подрядная организация приступила к ремонту участка одной из старейших магистралей ...

14.06.2022 В Екатеринбурге к середине августа отремонтируют дорогу, ведущую к КРК «Уралец»

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2022. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет ...

12.05.2022 В Екатеринбурге отремонтируют дороги к туристическим достопримечательностям города

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2022 году в ...

13.04.2022 В Екатеринбурге после 30 апреля стартует реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. В Екатеринбурге завершаются подготовительные работы к началу реализации национального ...

22.02.2022 В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы улицы около школ и больниц

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. В Екатеринбурге в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа09.09.2022Функции по противодействию коронавирусу в Свердловской области переданы оперштабу по обеспечению стабильности
Архив новостей
Сентябрь 2022 (651)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18