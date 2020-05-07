УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:43

В Свердловской области до вечера 26 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

«С 20.00 22 сентября до 20.00 26 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 26 сентября», — говорится в сообщении на официальном сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напомним, что со вчерашнего дня Екатеринбург накрыл смог. Причиной его стал торфяной пожар на юго-востоке в районе деревни Большое Седельниково.

При этом, по заявлению Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в максимально разовых концентрациях в атмосферном воздухе Екатеринбурга не обнаружено.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.05.2020 Синоптики Свердловской области объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2020. В Свердловской области с 20.00 6 мая до 20.00 12 мая ожидается смог. Об этом сообщает ...

22.04.2019 В Свердловской области с 19 по 23 апреля объявлено предупреждение об опасности загрязнения воздуха

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2019. В Свердловской области с 19 по 23 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические ...

25.09.2018 В Свердловской области до середины недели ожидаются неблагоприятные метеоусловия

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. В Свердловской области до вечера среды ожидается безветренная погода, из-за которой ...

04.09.2018 В Свердловской области предупреждение о смоге продлили на пять дней

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Синоптики на пять дней продлили предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...

12.03.2018 Синоптики объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2018. До 15 марта 2018 года в Свердловской области сохранятся неблагоприятные ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа09.09.2022Функции по противодействию коронавирусу в Свердловской области переданы оперштабу по обеспечению стабильности
Архив новостей
Сентябрь 2022 (582)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18