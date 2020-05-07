В Свердловской области до вечера 26 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.
«С 20.00 22 сентября до 20.00 26 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 26 сентября», — говорится в сообщении на официальном сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Напомним, что со вчерашнего дня Екатеринбург накрыл смог. Причиной его стал торфяной пожар на юго-востоке в районе деревни Большое Седельниково.
При этом, по заявлению Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в максимально разовых концентрациях в атмосферном воздухе Екатеринбурга не обнаружено.
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