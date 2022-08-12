Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назвал причиной смога в Екатеринбурге торфяной пожар

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Главной причиной смога, окутавшего Екатеринбург утром 22 сентября, стал торфяной пожар на юго-востоке в районе деревни Большое Седельниково. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Вчера МЧС локализовало пожар. С возгоранием продолжают бороться сводный мобильный отряд ГУ МЧС России по Свердловской области и Авиалесоохрана», — отметил Евгений Куйвашев.



Глава региона также напомнил, что с понедельника в регионе введено штормовое предупреждение о пожарной опасности. С начала недели было обнаружено 29 возгораний, из которых 17 уже ликвидированы.



Накануне сообщалось, что на Среднем Урале действует 14 природных пожаров, из которых 12 уже локализованы.