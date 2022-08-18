Пожар у поселка Флюс в Свердловской области локализовали с помощью минерализованных полос

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. В Свердловской области удалось локализовать лесной пожар неподалеку от поселка Флюс на площади около шести гектаров. Остановить распространение возгорания удалось, проложив свежие минерализованные полосы, сообщает департамент информационной политики региона.



Пожар возник из-за непотушенного костра, а за счет сухой погоды и сильного порывистого ветра он смог распространиться. В борьбе с огнем задействованы восемь сотрудников Уральской базы авиационной охраны лесов и Билимбаевского лесничества. Группа из четырех человек останется на ночь для контроля ситуации.



Всего на данный момент в Свердловской области активны 14 природных пожаров общей площадью 31,8 гектара. Из них 12 локализованы.



Добавим, что более 80% лесных пожаров ликвидируются в первые сутки с момента выявления. Этого удалось добиться благодаря многоступенчатой системе контроля за лесным фондом и выстроенному межведомственному взаимодействию.



Контроль за лесами ведут 90 камер видеонаблюдения системы «Лесохранитель». Не попадающие в поле зрения камер участки проверяются с помощью авиации. Также используются данные космического мониторинга, а леса патрулируются на автомобилях и квадроциклах.