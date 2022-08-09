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Роспотребнадзор заявил об отсутствии превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в максимально разовых концентрациях в атмосферном воздухе Екатеринбурга не обнаружено. С таким заявлением выступило Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Уточним, что лабораторные исследования качества воздуха были проведены в связи с запахом гари и смогом, которые наблюдались в уральской столице 22 сентября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев называл главной причиной этого пожар неподалеку от города.

Пробы были взяты в шести контрольных точках на улицах Мичурина, Раевского, Вильгельма де Геннина, Татищева, Авангардной, Чемпионов и 8 Марта. Оценивалась максимально разовая и среднесуточная концентрация. Измерение последнего показателя еще продолжается.

Проверялось наличие следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ 10, взвешенные частицы РМ 2,5, оксид углерода, двуокись серы, диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), бенз/а/пирен, формальдегид.

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