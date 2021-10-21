Десятки сотрудников свердловского ГУ МЧС заняты на тушении пожара в пригороде Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Специалисты Главного управления МЧС России работают на ликвидации торфяного пожара в деревне Большое Седельниково Сысертского городского округа. К месту тления торфяника была направлена сводная мобильная группа Главного управления, сообщается в официальном Telegram-канале свердловских спасателей.



«В проливке очагов тления от МЧС России задействованы 28 человек личного состава и 8 единиц спецтехники, в том числе пожарный автомобиль насосно-рукавный, комбинированный (ПАНРК). Этот автомобиль имеет запас пожарных рукавов, достаточный для прокладки магистральной линии протяженностью более 1,5 км, а его высокопроизводительный насос перекачивает до 130 литров воды в секунду, для ее бесперебойной подачи к очагам возгораний, удаленных от источников противопожарного водоснабжения», — говорится в сообщении свердловского ГУ МЧС России.





Фото предоставлено ГУ МЧС России по Свердловской области



Для проведения разведки очагов тления и координации действий пожарных задействована беспилотная авиационная система. Очаги пожара общей площадью 35 га локализованы и опаханы трактором для недопущения дальнейшего распространения тления.



Пожар на торфянике стал причиной смога, окутавшего Екатеринбург утром 22 сентября. С понедельника в регионе введено штормовое предупреждение о пожарной опасности. С начала недели было обнаружено 29 возгораний, из которых 17 уже ликвидированы.