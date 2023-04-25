В Сосьве произошло тление мусора

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В нескольких районах поселка Сосьва наблюдалось задымление. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что причиной этому стало тление разрозненных очагов строительного мусора и опила. Открытое горение отсутствует, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.
В ликвидации очагов в районе «Биржи № 4» задействованы восемь человек и три единицы спецтехники. В районе «Новой биржи» проливку очагов выполняют 12 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники.
Фото из официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области
«Для организации бесперебойной подачи воды к очагам тления следует опорный пункт для тушения крупных пожаров. В его составе находится пожарная насосная станция», — говорится в сообщении.
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