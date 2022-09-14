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Доля проблемной задолженности в сегменте потребкредитов в РФ выросла до 10%

УрБК, Москва, 20.09.2022. Доля проблемной задолженности в сегменте потребительского кредитования в РФ выросла до 10%. Об этом говорится в исследовании Банка России «Макропруденциальная политика и ключевые меры».

«В настоящее время на фоне сокращения реальных доходов населения ухудшается качество необеспеченных потребительских кредитов — рост реструктуризаций сопровождается увеличением необслуживаемой задолженности (90+), в результате к середине 2022 года доля проблемной задолженности (90+ и реструктуризации) превысила уже 10% портфеля», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что в Свердловской области в августе 2022 года выдали 35 тыс. 890 потребительских кредитов. Это на 7,1% больше уровня предыдущего месяца этого года (33 тыс. 519 ед.), говорилось в исследовании Национального бюро кредитных историй.

При этом средний размер выданных в августе 2022 года потребительских кредитов в Свердловской области составил 287 тыс. 704 руб., что на 0,6% меньше показателя предыдущего месяца этого года (289 тыс. 542 руб.).

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