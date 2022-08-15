УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:46

В Свердловской области выдача потребкредитов за месяц выросла на 7,1%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. В Свердловской области в августе 2022 года выдали 35 тыс. 890 потребительских кредитов. Это на 7,1% больше уровня предыдущего месяца этого года (33 тыс. 519 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти позициях в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (64,4 тыс. ед.), Московская область (54,7 тыс. ед.), Башкортостан (41,7 тыс. ед.), Краснодарский край (40,8 тыс. ед.) и Санкт-Петербург (37,6 тыс. ед.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц выросла выдача потребкредитов в ХМАО (плюс 14,6%), Тюменской области (плюс 12%), Красноярском крае (плюс 11,9%), Новосибирской области (плюс 11,6%), Пермском крае (плюс 11,6%), а также в Кемеровской области (плюс 11,6%).

В целом по стране в августе 2022 года было выдано 1,1 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,02 млн ед.). Отмечается, что этот показатель после падения в марте текущего года растет уже пятый месяц подряд.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.08.2022 В Свердловской области выдача потребкредитов за месяц выросла на 14%

В Свердловской области в июле 2022 года выдали 33 тыс. 069 потребительских кредитов. Это на 14% больше уровня ...

15.08.2022 В Свердловской области выдача потребкредитов за месяц выросла на 14%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2022. В Свердловской области в июле 2022 года выдали 33 тыс. 069 потребительских кредитов. ...

15.06.2022 Число выданных потребкредитов в Свердловской области за месяц выросло на четверть

В Свердловской области в мае 2022 года выдали 22 тыс. 857 потребительских кредитов. Это на 24,9% больше уровня ...

15.06.2022 Число выданных потребкредитов в Свердловской области за месяц выросло на четверть

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2022. В Свердловской области в мае 2022 года выдали 22 тыс. 857 потребительских кредитов. Это ...

16.05.2022 Число выданных потребкредитов в Свердловской области за месяц выросло на 36%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. В Свердловской области в апреле 2022 года выдали 18 тыс. 068 потребительских кредитов. ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону02.09.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр
Архив новостей
Сентябрь 2022 (299)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18