В Свердловской области выдача потребкредитов за месяц выросла на 7,1%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. В Свердловской области в августе 2022 года выдали 35 тыс. 890 потребительских кредитов. Это на 7,1% больше уровня предыдущего месяца этого года (33 тыс. 519 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти позициях в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (64,4 тыс. ед.), Московская область (54,7 тыс. ед.), Башкортостан (41,7 тыс. ед.), Краснодарский край (40,8 тыс. ед.) и Санкт-Петербург (37,6 тыс. ед.).



При этом, согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц выросла выдача потребкредитов в ХМАО (плюс 14,6%), Тюменской области (плюс 12%), Красноярском крае (плюс 11,9%), Новосибирской области (плюс 11,6%), Пермском крае (плюс 11,6%), а также в Кемеровской области (плюс 11,6%).



В целом по стране в августе 2022 года было выдано 1,1 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,02 млн ед.). Отмечается, что этот показатель после падения в марте текущего года растет уже пятый месяц подряд.