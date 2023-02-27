Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 30%

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. В Свердловской области в январе 2023 года выдали 28 тыс. 479 потребительских кредитов. Это на 30,6% меньше уровня декабря предыдущего года (41 тыс. 025 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти позициях в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (52,1 тыс. ед.), Московская область (45,7 тыс. ед.), Краснодарский край (35,5 тыс. ед.), Санкт-Петербург (33,1 тыс. ед.) и Татарстан (30,3 тыс. ед.).



При этом, согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц снизилась выдача потребкредитов в Приморском крае (на 37,5%), Кемеровской области (на 34,8%), Алтайском крае (на 34,8%), а также в Новосибирская (на 34%) и Иркутской (на 32,8%) областях.



В целом по стране в январе было выдано 0,91 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За месяц этот показатель снизился на 29,9% (в декабре 2022 года — 1,3 млн ед.).