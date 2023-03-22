Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в I квартале потребкредитов

В Свердловской области в I квартале 2023 года выдали 93 тыс. 911 потребительских кредитов. Это на 0,2% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (94 тыс. 107 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти позициях в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (170,7 тыс. ед.), Московская область (148,6 тыс. ед.), Краснодарский край (110,7 тыс. ед.), Санкт-Петербург (105,3 тыс. ед.) и Татарстан (95,4 тыс. ед.).



При этом, согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц выросла выдача потребкредитов в Тюменской области (на 7,7%), ХМАО (на 7,7%), Омской области (на 6,0%), Приморском крае (на 5,6%) и Новосибирской области (на 5,3%).



В целом по стране в январе-марте этого года было выдано 2,9 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За год этот показатель снизился на 0,6% (в I квартале 2022 года — 2,92 млн ед.).