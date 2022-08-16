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Средний размер выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизился на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. Средний размер выданных в августе 2022 года потребительских кредитов в Свердловской области составил 287 тыс. 704 руб., что на 0,6% меньше показателя предыдущего месяца этого года (289 тыс. 542 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (508,8 тыс. руб.), на втором — Московская область (387,9 тыс. руб.), на третьем — ХМАО (385,9 тыс. руб.), на четвертом — Санкт-Петербург (366,5 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Республика Саха (Якутия) (290,7 тыс. руб.).

Согласно исследованию НБКИ, в августе текущего года сильнее всего средний размер выданных потребкредитов вырос в ХМАО (плюс 9,9%), Волгоградской (плюс 9,6%) и Ленинградской (плюс 9,1%) областях, а также в Удмуртской Республике (плюс 8,0%) и Пермском крае (плюс 6,3%).

В целом по стране средний размер выданных в августе 2022 года потребительских кредитов составил 269,3 тыс. руб., что на 3,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем (260 тыс. руб.).

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