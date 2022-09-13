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Вчера, 10:37

По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США

УрБК, Москва, 19.09.2022. За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 млрд долл. США. По итогам года ожидается сумма в 20 млрд долл. США. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«По данным ФТС России, за три с половиной месяца работы механизма (с 17 мая) было ввезено товаров почти на $9,4 млрд (только за август $3,1 млрд). Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее $20 млрд», — сказал Д. Мантуров.

Отметим, что ранее министр промышленности и торговли России говорил о продлении действия механизма параллельного импорта в стране на весь 2023 год, а также о возможности его распространения на 2024 и последующие года.

Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя. Такая схема поставки стала актуальной из-за того, что многие западные компании отказались работать на территории России.

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