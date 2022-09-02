В России продлят параллельный импорт на весь 2023 год

УрБК, Москва, 07.09.2022. Действие механизма параллельного импорта в России будет продлено на весь 2023 год. Также возможно, что он распространится на 2024 и последующие года. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает «Прайм».
По словам министра, параллельный импорт будет применяться в том же формате, а список входящих в него товаров будет меняться в соответствии с решениями компаний о возобновлении и прекращении поставок своей продукции в Россию. Но, как долго будет действовать этот механизм, он прогнозировать не стал.
«Я бы не строил таких прогнозов. Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — сказал Д. Мантуров.
Добавим, что ранее об увеличении срока действия программы параллельного импорта сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя. Такая схема поставки стала актуальной из-за того, что многие западные компании отказались работать на территории России.
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