Правительство РФ продлит механизм параллельного импорта в 2024 году

За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 млрд долл. США. По итогам ...19.09.2022 По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США
УрБК, Москва, 19.09.2022. За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 ...07.09.2022 В России продлят параллельный импорт на весь 2023 год
УрБК, Москва, 07.09.2022. Действие механизма параллельного импорта в России будет продлено на весь 2023 год. Также ...02.09.2022 Программу параллельного импорта в РФ продлят на 2023 год
УрБК, Москва, 02.09.2022. Срок действия программы параллельного импорта в России будет увеличен. Об этом рассказал ...20.07.2022 На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. ...