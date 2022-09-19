Правительство РФ продлит механизм параллельного импорта в 2024 году

Материалы по теме

По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США

За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 млрд долл. США. По итогам ...

По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США

УрБК, Москва, 19.09.2022. За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 ...

В России продлят параллельный импорт на весь 2023 год

УрБК, Москва, 07.09.2022. Действие механизма параллельного импорта в России будет продлено на весь 2023 год. Также ...

Программу параллельного импорта в РФ продлят на 2023 год

УрБК, Москва, 02.09.2022. Срок действия программы параллельного импорта в России будет увеличен. Об этом рассказал ...

На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. ...