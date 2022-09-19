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Вчера, 10:41

Правительство РФ продлит механизм параллельного импорта в 2024 году

УрБК, Москва, 25.12.2023. Правительство России приняло решение продлить механизм параллельного импорта в 2024 году. При этом он будет постоянно корректироваться, заявил заместитель председателя российского кабинета министров Денис Мантуров.

«Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм. Происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь», — цитирует его РИА «Новости».

Параллельный импорт в России был введен в конце марта 2022 года. Механизм предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок. По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, за все время действия этой меры в Россию было ввезено товаров на сумму более 70 млрд долл. США.
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