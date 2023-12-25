Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта

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Правительство РФ продлит механизм параллельного импорта в 2024 году

УрБК, Москва, 25.12.2023. Правительство России приняло решение продлить механизм параллельного импорта в 2024 году. При ...

По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США

За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 млрд долл. США. По итогам ...

По итогам года с помощью параллельного импорта в РФ ввезут товаров на 20 млрд долл. США

УрБК, Москва, 19.09.2022. За три месяца действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров почти на 9,4 ...

В России продлят параллельный импорт на весь 2023 год

УрБК, Москва, 07.09.2022. Действие механизма параллельного импорта в России будет продлено на весь 2023 год. Также ...

Программу параллельного импорта в РФ продлят на 2023 год

УрБК, Москва, 02.09.2022. Срок действия программы параллельного импорта в России будет увеличен. Об этом рассказал ...