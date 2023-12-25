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Сегодня, 11:04

Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта

УрБК, Москва, 09.02.2024. Министерство промышленности и торговли РФ внесло изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Приказ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, что правительство РФ приняло решение продлить действие этого механизма в 2024 году.

Параллельный импорт в России был введен в конце марта 2022 года. Механизм предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.

В 2023 году в Россию по подобным схемам было ввезено более 60 тыс. легковых автомобилей.
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