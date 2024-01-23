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В Россию по параллельному импорту в 2023 году ввезли более 60 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 29.01.2024. В 2023 году в Россию по параллельному импорту было ввезено более 60 тыс. легковых автомобилей, сообщает Telegram-канал агентства ТАСС со ссылкой на АО «Глонасс».

На первом месте по популярности был Volkswagen Jetta, машин этой модели привезли 6 тыс. 090 штук. Далее идут Toyota Camry (2 тыс. 630 штук), Mazda CX-4 (2 тыс. 208), Mazda Atenza (1 тыс. 999) и Mercedes-Benz Actros (1 тыс. 753).

Автомобили, которые привезли в Россию по схеме параллельного импорта, были произведены в Японии, Корее, странах ЕС и США.

Ранее УрБК писал о том, что в декабре 2023 года россияне потратили на покупку новых легковых машин 384,7 млрд руб., это был исторический рекорд за всю историю наблюдений.
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