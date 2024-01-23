В Россию по параллельному импорту в 2023 году ввезли более 60 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 23.01.2024. В декабре 2023 года россияне потратили на покупку новых легковых машин 384,7 млрд руб., что ...

Россияне в декабре купили новые автомобили на сумму 385 млрд рублей

УрБК, Москва, 12.01.2024. По итогам 2023 года в Россию было импортировано 1 млн 093 тыс. 800 легковых автомобилей. Об ...

В 2023 году в Россию ввезли более 1 млн автомобилей

По итогам 2023 года в Россию было импортировано 1 млн 093 тыс. 800 легковых автомобилей. Об этом сообщили эксперты ...

В 2023 году в Россию ввезли более 1 млн автомобилей

УрБК, Москва, 23.03.2015. Объем импорта легковых автомобилей за период с января по февраль 2015 года составил 48 547 ...

С начала 2015 года объем импорта легковых автомобилей упал почти на 50%

За август 2010 года на территорию РФ юрлицами было ввезено на 56,1% больше легковых автомобилей, чем за аналогичный период 2009 года

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2010. За август 2010 года на территорию Российской Федерации юридическими лицами было ...