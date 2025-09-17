За восемь месяцев 2025 года импорт автомобилей с пробегом из Японии сократился на 10%

УрБК, Москва, 17.09.2025. В январе-августе 2025 года из Южной Кореи в Россию ввезли 61,6 тыс. легковых автомобилей с ...17.09.2025 Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 году превысят уровень текущего года на 25%
УрБК, Москва,17.09.2025. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 году превысят уровень текущего года на ...28.07.2025 В России за I полугодие 2025 года импорт подержанных машин вырос на 2%
УрБК, Москва, 28.07.2025. За I полугодие 2025 года в Россию было ввезено 181,6 тыс. подержанных легковых машин. Это на ...27.06.2025 В Россию за 3,5 года через страны бывшего СССР было импортировано более 300 тыс. новых легковых автомобилей
УрБК, Москва, 27.06.2025. Через страны бывшего СССР в Россию за 3,5 года было импортировано более 300 тыс. новых ...09.04.2025 В России объем альтернативного импорта в I квартале 2025 года составил 16 тыс. новых легковых автомобилей
УрБК, Москва, 09.04.2025. В России объем альтернативного импорта в 1 квартале 2025 года составил 16 тыс. новых ...