За восемь месяцев 2025 года импорт автомобилей с пробегом из Японии сократился на 10%

УрБК, Москва, 19.09.2025. За первые 8 месяцев 2025 года из Японии в Россию ввезли 131,5 тысячу автомобилей с пробегом. Это на 10% меньше, чем в январе-августе 2024 года. Об этом написал в личном Телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.



Он утонил, что несмотря на отрицательную динамику, Япония остается основным поставщиком автомобилей с побегом в Россию. На ее долю приходится 48% импорта «секонд-хенда».



«В отличии от импорта из Китая и Кореи, из страны восходящего солнца к нам везут более возрастные автомобили. Почти 30% импортируемых в Россию автомобилей находятся в возрасте старше 10 лет. Еще треть машин (33%) имеют возраст от 6 до 10 лет», — сообщил С. Целиков.



По его данным, две самых популярных марки - Toyota (33,7%) и Honda (30,5%). Среди прочих японских брендов чаще всего заказывают Suzuki, Subaru, Nissan и Mazda.



Среди европейских брендов из Японии больше всего привозят «немцев» - Volkswagen (3,3%) и Mercedes-Benz (2,8%). При этом 99,5% автомобилей, завозимых в Россию из Японии — праворульные.



«На автомобили мощностью свыше 160 л.с приходится лишь чуть более 10% импорта. Так что в случае принятия новых правил взимания утильсбора импорт из Японии пострадает не сильно.

Основной удар придется по другим направления ввоза - Китаю и Корее. Там доля автомобилей мощностью свыше 160 л.с значительно больше - 59,6% и 83,7%», — подытожил С. Целиков.



Добавим, Минпромторг планирует изменить с 1 ноября методику расчета утилизационного сбора легковых автомобилей. Начисление сбора будет зависеть от мощности двигателя транспортного средства. Ведомство предлагает формировать базовую ставку сбора на основании типа и объема двигателя автомобиля, а коэффициент — на основании данных о мощности машины. В Ведомстве полагают, что это поможет минимизировать некорректные расчеты.