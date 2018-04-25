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В России объем альтернативного импорта в I квартале 2025 года составил 16 тыс. новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 09.04.2025. В России объем альтернативного импорта в 1 квартале 2025 года составил 16 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом написал в личном Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он сообщил, что больше всего завезли автомобилей марки Toyota — 16,3%, и BMW — 13,6%. Представителей семейства Mercedes-Benz завезли 7,8%, Lixiang — 7,6%, Geely — 7,2%, Volkswagen — 4,1%, Mazda — 3,5%, KIA— 3,3%, Audi — 3,1%, и Lеxus — 2,7%.

В luxury-сегменте привезли 41 штуку Bentley, 40 Rolls-Royce, по 22 Ferrari и Lamborghini, Aston Martin — 4, и по одному Maserati и McLaren.

Также С. Целиков написал, что среди прочего, в альтернативном импорте был крупный завоз автомобилей китайского автопрома.

В марте 2025 года автокредитование в России показало рост к февралю на 20% в количественном выражении и на 22% — в денежном. Такая динамика отмечается в сегменте и новых, и поддержанных автомобилей.
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