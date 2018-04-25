В России объем альтернативного импорта в I квартале 2025 года составил 16 тыс. новых легковых автомобилей

Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам I квартала 2018 года составил 331 экземпляр. ...25.04.2018 По итогам I квартала рынок люксовых автомобилей в РФ сократился на 5%
УрБК, Москва, 25.04.2018. Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам I квартала 2018 ...14.08.2017 Российский рынок новых легковых автомобилей сегмента Luxury в I полугодии вырос на 9%
УрБК, Москва, 14.08.2017. Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам 6 месяцев 2017 года ...25.01.2017 Продажи люксовых автомобилей в России за 2016 год выросли на 6,5%
По итогам 2016 года объем российского рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury составил почти 1,2 тыс. единиц, ...25.01.2017 Продажи люксовых автомобилей в России за 2016 год выросли на 6,5%
УрБК, Москва, 25.01.2017. По итогам 2016 года объем российского рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury ...