За восемь месяцев российский импорт авто с пробегом из Кореи вырос на 88%

УрБК, Москва, 28.07.2025. За I полугодие 2025 года в Россию было ввезено 181,6 тыс. подержанных легковых машин. Это на ...27.06.2025 В Россию за 3,5 года через страны бывшего СССР было импортировано более 300 тыс. новых легковых автомобилей
УрБК, Москва, 27.06.2025. Через страны бывшего СССР в Россию за 3,5 года было импортировано более 300 тыс. новых ...09.04.2025 В России объем альтернативного импорта в I квартале 2025 года составил 16 тыс. новых легковых автомобилей
УрБК, Москва, 09.04.2025. В России объем альтернативного импорта в 1 квартале 2025 года составил 16 тыс. новых ...25.05.2015 Импорт автомобилей сократился в полтора раза
Импорт легковых автомобилей в РФ в январе-апреле 2015 года упал на 50,8% (до 112,7 тыс. единиц) по сравнению с ...23.03.2015 С начала 2015 года объем импорта легковых автомобилей упал почти на 50%
УрБК, Москва, 23.03.2015. Объем импорта легковых автомобилей за период с января по февраль 2015 года составил 48 547 ...