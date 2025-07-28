УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:10

За восемь месяцев российский импорт авто с пробегом из Кореи вырос на 88%

УрБК, Москва, 17.09.2025. В январе-августе 2025 года из Южной Кореи в Россию ввезли 61,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в личном Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он отметил, что самым популярным не местным брендом из Южной Кореи является BMW. За 8 месяцев на него пришлось чуть более 20% поставок.

В топ-10 поставок также входят глобальные Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Toyota и Porsche. Среди местных марок россияне также смотрят в сторону SsangYong и Genesis.

Самая популярна модель корейского «секонд-хенда» Hyundai Palisade (3 тыс. 868 шт). На втором месте KIA Carnival (3 тыс. 351 шт). Третья-четвертая позиции за KIA Sorento (3 тыс.107) и KIA K5 (3 тыс. 103 шт). Пятерку лидеров закрывает BMW 5 серии (2 тыс. 684 шт).

С. Целиков уточнил, что россияне стараются заказывать «свежие» автомобили. Основной объем импорта б/у приходится на 2021-2022 годы выпуска.

«По мнению тех, кто занимается поставками авто из Кореи, культура обслуживания там на высоте. Автовладельцы ухаживают за своими автомобилями лучше, чем в Китае. Так что цены на «корейские» BMW, Toyota, Volkswagen и т.п. слегка выше, нежели на китайские. Ну наиболее выгодно везти из Кореи все же KIA и Hyundai», — резюмировал С. Целиков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.07.2025 В России за I полугодие 2025 года импорт подержанных машин вырос на 2%

УрБК, Москва, 28.07.2025. За I полугодие 2025 года в Россию было ввезено 181,6 тыс. подержанных легковых машин. Это на ...

27.06.2025 В Россию за 3,5 года через страны бывшего СССР было импортировано более 300 тыс. новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 27.06.2025. Через страны бывшего СССР в Россию за 3,5 года было импортировано более 300 тыс. новых ...

09.04.2025 В России объем альтернативного импорта в I квартале 2025 года составил 16 тыс. новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 09.04.2025. В России объем альтернативного импорта в 1 квартале 2025 года составил 16 тыс. новых ...

25.05.2015 Импорт автомобилей сократился в полтора раза

Импорт легковых автомобилей в РФ в январе-апреле 2015 года упал на 50,8% (до 112,7 тыс. единиц) по сравнению с ...

23.03.2015 С начала 2015 года объем импорта легковых автомобилей упал почти на 50%

УрБК, Москва, 23.03.2015. Объем импорта легковых автомобилей за период с января по февраль 2015 года составил 48 547 ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (462)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.