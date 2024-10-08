Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 году превысят уровень текущего года на 25%

УрБК, Москва,17.09.2025. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 году превысят уровень текущего года на 20-25% и составит 1,5-1,55 млн проданных машин. Основным фактором восстановления рынка станет снижение ключевой ставки ЦБ, пишут «Ведомости» со ссылкой на сводные данные участников рынка
.
В частности, директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков полагает, что при дальнейшем снижении ключевой ставки и отсутствии других макроэномических «шоков», ежемесячные продажи новых легковых автомобилей смогут достичь порядка 12 тыс. штук и за 2026 год выйдут на уровень 1,5 млн единиц.
Аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов считает, что темпы роста продаж в следующем году будут обеспечены эффектом низкой базы текущего года. По его словам, в текущем году общее падение продаж новых легковых автомобилей составит 22% к 2024 году, до 1,23 млн единиц, а в следующем году можно ожидать 1,55 млн реализованных автомобилей.
В свою очередь руководитель практики Kept по работе с компаниями автопрома Станислав Зингиревич полагает, что наравне со снижением ставки ЦБ еще одним стимулом восстановления спроса на новые автомобили может стать изменение расчета утильсбора.
«В случае отмены льготных коэффициентов сбора на машины мощностью более 160 л. с. для физлиц, ввозящих автомобили для личного пользования, может сократиться импорт подержанных японских, немецких и корейских марок и вырасти спрос на официально продаваемые и производимые в России бренды. На примере августа, в месяц было импортировано 29 тыс. 300 новых машин и 45 тыс. 600 подержанных», — заявил С. Зингеревич.
Добавим, Минпромторг планирует изменить с 1 ноября методику расчета утилизационного сбора легковых автомобилей. Начисление сбора будет зависеть от мощности двигателя транспортного средства. Ведомство предлагает формировать базовую ставку сбора на основании типа и объема двигателя автомобиля, а коэффициент — на основании данных о мощности машины. Это поможет минимизировать некорректные расчеты.