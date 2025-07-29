В России объем продаж новых легковых автомобилей на прошедшей неделе вырос на 6,4%

Материалы по теме

В России объем продаж легковых автомобилей на прошедшей неделе вырос на 11%

УрБК, Москва, 29.07.2025. Объем продаж легковых автомобилей на прошедшей неделе составил 26 тыс. 931 единицу. Это на ...

В России объем альтернативного импорта в I квартале 2025 года составил 16 тыс. новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 09.04.2025. В России объем альтернативного импорта в 1 квартале 2025 года составил 16 тыс. новых ...

«Автостат»: В 2024 году объем продаж новых автомобилей в России может достигнуть 1,75 млн штук

УрБК, Москва, 05.04.2024. Эксперты агентства «Автостат» обновили свой прогноз развития российского авторынка в 2024 ...

В мае продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ выросли на 112%

УрБК, Москва, 06.06.2023. В России за май наблюдается рост продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) ...