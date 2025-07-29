УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:58

В России объем продаж новых легковых автомобилей на прошедшей неделе вырос на 6,4%

УрБК, Москва, 23.09.2025. В России объем продаж новых легковых автомобилей на прошедшей неделе составил 26,7 тыс. штук. Это на 6,4% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщил в личном телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его данным, продажи легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 т) составили 1,8 тыс. штук. Это на 12,3% больше, чем на прошлой неделе. «ГАЗ» и «Лада» показывают динамику на уровне рынка (+11,2% и +9,8% соответственно). «Соллерс» (171 штук, +57%) обошел «УАЗ» (143 штук, -5%).

«Реализация грузовиков в очередной раз превысила тысячную отметку (1076 штук). В «хорошие времена» было в два раза больше, но сейчас и это уже радует.

Объем продаж MCV (3,5–16т) составил 192 штуки, а HCV (от 16 т) — 884 единицы. По отношению к прошлому году падение пока в два с лишним раза.

Кроме того, прошлая неделя была богата на продажи люксовых машин. На учет встало семь новых Bentley, пять Lamborghini, три Rolls-Royce и один Ferrari, резюмировал С. Целиков.

Ранее эксперты авторынка сделали прогноз на 2026 год, согласно которому продажи новых легковых автомобилей в следующем году в России превысят уровень 2025 года на 20–25% и составят 1,5–1,55 млн проданных машин. Основным фактором восстановления рынка станет снижение ключевой ставки ЦБ.
