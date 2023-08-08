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Более 80% денег от продажи легких коммерческих автомобилей остается в России

УрБК, Москва, 10.04.2025. По итогом 2024 года суммарная финансовая емкость рынка легких коммерческих автомобилей (LCV) составила 357 млрд руб. Всего было продано 112 тыс. автомобилей со средней ценой чуть менее 3,2 млн руб., об этом сообщил в личном Telegram-канале директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

Он уточнил, что основные деньги покупателей (56%) поступили в кассы дилеров «ГАЗ». На долю Sollers пришлось порядка 10% выручки, «УАЗ» получил 8%, а LADA 5% от общего «финансового пирога».

Суммарно на российские бренды пришлось 82% выручки сегмента LCV. Примерно 8% получили европейские производители, а 4% досталось китайским.

С. Целиков отметил, что высокая доля выручки «европейцев» обеспечена в основном микроавтобусами двух немецких брендов: Mercedes-Benz и Volkswagen. При небольшом объеме продаж (1,4 и 0,4 тыс. шт.), средняя их цена (13,6 млн руб. и 12,7 млн руб.) не смутила российских автоценителей.

Он также написал, что если разложить весь объем продаж LCV по типам кузовов, тогда цельнометаллические фургоны занимают более 30% рынка, на бортовые версии и шасси пришлось 24,8%, и немногим более 20% пришлось на фургоны, построенные на шасси.
«Еще 10% емкости рынка занимают маленькие LCV на базе легковых моделей. После ухода глобальных брендов в этом сегменте остался практически один игрок — LADA Largus», — написал С. Целиков.

Ранее он сообщил, что в России объем альтернативного импорта в 1 квартале 2025 года составил 16 тыс. новых легковых автомобилей.
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