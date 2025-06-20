В России за I полугодие 2025 года импорт подержанных машин вырос на 2%

УрБК, Москва, 20.06.2025. Продажи подержанных легковых автомобилей в РФ в мае 2025 года снизились на 4,3% по сравнению ...

Продажи подержанных легковых автомобилей в России в мае снизились на 4%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. В апреле-мае 2022 года в Екатеринбурге спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа ...

В Екатеринбурге спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа вырос на 102%

УрБК, Москва, 23.06.2014. Японские автопроизводители Honda и Nissan отзывают свыше 2 млн автомобилей по всему миру ...

Honda и Nissan отзывают свыше 2 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

УрБК, Москва, 23.07.2010. За первое полугодие 2010 года в Россию было ввезено более 237 тысяч легковых автомобилей, что ...

Число ввозимых в РФ автомобилей Chevrolet снизилось на 92,5%

В январе — апреле 2009 года в Россию было ввезено в 24 раза меньше подержанных автомобилей иностранного производства, чем за аналогичный период 2008 года

УрБК, Москва, 22.05.2009. В январе — апреле 2009 года в Россию было ввезено 4,9 тыс. подержанных автомобилей ...