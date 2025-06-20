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В России за I полугодие 2025 года импорт подержанных машин вырос на 2%

УрБК, Москва, 28.07.2025. За I полугодие 2025 года в Россию было ввезено 181,6 тыс. подержанных легковых машин. Это на 2% больше, чем в январе — июне прошлого года, об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

49,5% автомобилей с пробегом импортировали из Японии, из Южной Кореи — 22,5%, из Китая — 12,4% , из Грузии — 7%, а из Беларуси — 3,1%.

Пальму первенства по импорту б/у авто сохраняет Toyota с долей 21,4%.

Также в ТОП-5 брендов по этому показателю попали Honda (17,5%), BMW (8,6%), Kia (7,4%) и Mercedes-Benz (5,2%).

Самыми популярными моделями в структуре импорта легковых автомобилей с пробегом за отчетный период стали Honda Freed, Honda Fit, Toyota Corolla, Honda Stepwgn и Honda Vezel.

Эксперты агентства отмечают, что на долю подержанных машин пришлось 55% от общего объема импорта. Год назад этот показатель составлял только 30%.
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