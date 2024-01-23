Россияне в декабре купили новые автомобили на сумму 385 млрд рублей

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УрБК, Москва, 19.01.2024. В декабре 2023 года россияне купили 419,7 тыс. подержанных автомобилей, что на 10,5% меньше, ...

Продажи подержанных автомобилей в России в ноябре 2023 года снизились на 0,5%

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Россияне потратили 2,181 трлн рублей на покупку новых автомобилей в январе-октябре 2023 года

УрБК, Москва, 15.12.2023. С января по октябрь 2023 года российские покупатели израсходовали на покупку новых ...

Объем рынка легковых автомобилей в России сократился на 1,7%

Объем рынка новых легковых автомобилей в России сократился на 1,7% в феврале 2017 года. Об этом сообщает «Автостат ...

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УрБК, Москва, 24.03.2017. Объем рынка новых легковых автомобилей в России сократился на 1,7% в феврале 2017 года. Об ...