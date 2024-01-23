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23.01.2024

Россияне в декабре купили новые автомобили на сумму 385 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.01.2024. В декабре 2023 года россияне потратили на покупку новых легковых машин 384,7 млрд руб., что на 17% больше, чем в ноябре 2023 года. Декабрьский показатель является рекордным за всю историю наблюдений, отметили авторы совместного исследования агентств «Открытие авто» и «Автостат».

Объем продаж новых автомобилей в России в декабре 2023-го превысил показатель декабря 2022 года в 2,6 раза. Всего в течение 2023 года было продано новых автомобилей на сумму 3,13 трлн руб. Это больше показателя за 2021 год (3,05 трлн руб.), передает ТАСС.

Доля машин массового сегмента, купленных жителями РФ в декабре 2023 года, составила 88,7% от общего объема. Доля премиум-автомобилей — 11,3%. Всего в декабре было продано 116,4 тыс. автомобилей, из них доля машин китайского производства составила 67% (было продано 72,9 тыс. штук на сумму 257,7 млрд руб.).
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