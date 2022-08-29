Программу параллельного импорта в РФ продлят на 2023 год

УрБК, Москва, 02.09.2022. Срок действия программы параллельного импорта в России будет увеличен. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках совещания по развитию СЗФО в Петрозаводске, передает РИА «Новости».
Сейчас программа параллельного импорта действует до конца 2022 года.
Ранее представители Ассоциации компаний интернет-торговли попросили Минпромторг продлить действие параллельного импорта на 2023 год. В противном случае, по мнению экспертов, в стране может возникнуть дефицит товаров
Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя. Такая схема поставки стала актуальной из-за того, что многие западные компании отказались работать на территории России.
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