Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал низкую безработицу «тормозом» для экономики

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УрБК, Москва, 02.06.2022. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал о текущей ситуации в российской ...