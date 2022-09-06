Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал низкую безработицу «тормозом» для экономики

УрБК, Москва, 06.09.2022. Российская экономика может вернуться к росту (в месячном выражении) к концу 2022-го — началу ...03.08.2022 Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников посетит Екатеринбург в конце недели
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников 5 августа прибудет в Екатеринбург и посетит производственную площадку ...15.06.2022 Глава Минэкономразвития Максим Решетников допустил, что инфляция в РФ может оказаться ниже прогноза
УрБК, Москва, 15.06.2022. Инфляция в России по итогам 2022 года будет значительно ниже того уровня, который указан в ...02.06.2022 В Минэкономразвития РФ рассказали о снижении производства автомобилей в России на 62%
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал о текущей ситуации в российской экономике. По его словам, ВВП ...02.06.2022 В Минэкономразвития РФ рассказали о снижении производства автомобилей в России на 62%
УрБК, Москва, 02.06.2022. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал о текущей ситуации в российской ...