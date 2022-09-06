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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал низкую безработицу «тормозом» для экономики

УрБК, Москва, 06.09.2023. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал текущий уровень безработицы в стране аномальным и сказал, что тот скорее тормозит экономику. С таким заявлением он выступил на пленарной сессии Форума социальных инноваций регионов.

«Основная проблема — это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс. Это отражается и в опережающем росте заработных плат — это в целом неплохо, если бы не такой дефицит кадров, дефицит специалистов», — цитирует министра «Прайм».

М. Решетников утверждает, что вопрос дефицита кадров стоит на качественном и количественном уровнях. Он предложил решать эти вопросы с помощью расширения национального проекта по увеличению производительности труда.

Глава Минэкономразвития также указал на необходимость привлечения мигрантов. За счет нахождения в Евразийском экономическом пространстве у России, по его словам, «открытый рынок труда». Также М. Решетников отметил, что требуется осознанная политика по удержанию в стране лучших талантов из сопредельных стран, потому что они нужны экономике. За эти кадры нужно бороться, потому что иначе они поедут в другие страны.
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