Представители Ассоциации компаний интернет-торговли предложили продлить действие параллельного импорта на 2023 год

УрБК, Москва, 29.08.2022. Представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) готовят письмо в Минпромторг с предложением продлить действие параллельного импорта на 2023 год. В противном случае, по мнению экспертов, в стране может возникнуть дефицит товаров, сообщают «Известия».



Президент АКИТ (объединяет Ozon, Яндекс.Маркет, «М.Видео» и другие сети) Артем Соколов отметил, что ассортимент товаров в стране удалось сохранить только благодаря действию механизма параллельного импорта.



«Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции», — подчеркнул Артем Соколов.



Также он отметил, что благодаря этому механизму потребители имеют возможность приобретать оригинальную продукцию, которая проходит все необходимые проверки. Если эту практику прекратить, на рынке появится контрафакт.



При этом представители ФАС России отметили, что продлить режим действия параллельного импорта можно только по решению правительства РФ.