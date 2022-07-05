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Сегодня, 13:06

Российские банки обяжут наглядно информировать вкладчиков о минимальной гарантированной ставке

УрБК, Москва, 15.09.2022. Финансово-кредитные организации с 1 октября текущего года будут обязаны наглядно информировать вкладчиков о минимальной гарантированной ставке депозитных продуктов, сообщает пресс-служба Банка России.

«Банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора вклада, а также на своих сайтах и в любых точках оказания услуг. В договоре она будет размещена в рамке и набрана хорошо читаемым шрифтом. Оформить вклад онлайн будет можно также только после ознакомления человека с этой ставкой», — отмечают представители регулятора.

Напомним, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, по итогам третьей декады августа снизилась с 6,86% до 6,84%.

В пятницу, 16 сентября, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Большинство экспертов прогнозирует снижение ключевой ставки с 8 до 7,5%. Это может привести к снижению доходности депозитов еще на 0,3-0,6 п. п.

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