Вклады снова стали выгодными?

В экспертном сообществе устоялось мнение, что банковские вклады потеряли привлекательность для населения как инструмент накопления и сбережения денег. Доходность по депозитам сейчас составляет всего 6-7%. Это в два раза ниже, чем годовая инфляция в Свердловской области (в августе — 14,27%). Вместе с тем ситуация не выглядит столь однозначно. В последние месяцы в регионе наблюдается устойчивый дезинфляционный тренд. Высока вероятность, что через 12 месяцев годовая инфляция окажется ниже, чем текущая доходность по вкладам.
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, по итогам третьей декады августа снизилась с 6,86% до 6,84% (данные Банка России). Очевидно, что в ближайшие недели этот показатель опустится еще ниже.
В пятницу, 16 сентября, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Большинство экспертов прогнозирует снижение ключевой ставки с 8 до 7,5%.
Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков рассказал, что в этом случае ставки по депозитам опустятся на 0,3-0,6 п. п.
«Учитывая, что средние значения текущих депозитных ставок ниже КС (ключевой ставки) на 1,5-2%, в случае установления ставки на уровне 7,5-8% по итогам заседания 16 сентября мы не ожидаем значительного изменения ставок по банковским продуктам. Если рассматривать совокупное изменение ставок за период февраль-май 2022 года, можно заметить превышение изменения ставок по кредитам над ставками по депозитам: +3,64 п. п. против +2,88 п. п. Таким образом, в случае незначительного снижения ключевой ставки, ставки по кредитам могут практически не измениться при одновременном снижении депозитных ставок на 0,3-0,6%. Это объясняется сокращением потерь банков от реализации процентного риска в феврале-марте текущего года», — заявил Р. Чечушков.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» также отмечают «незавершенность» фазы падения доходности депозитов.
«Тренд на снижение процентных ставок еще не закончен, учитывая дефляцию в России и вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки, однако потенциал снижения доходностей постепенно снижается», — полагают эксперты «БКС Мир инвестиций».
Несмотря на падение доходности, депозиты по-прежнему могут быть привлекательными для значительной части населения. Это связано с текущей динамикой роста цен. Всем известно, что резкий всплеск инфляции в Свердловской области произошел в начале весны 2022 года. Так, в марте текущего года цены выросли на 7,66% по сравнению с предыдущим месяцем, в апреле — еще на 1,7% (данные Свердловскстата). После этого ситуация кардинально изменилась. В мае цены увеличились всего на 0,09%. А в последние три месяца в регионе вообще отмечается дефляция. В июне она составила 0,35%, в июле — 0,32%, в августе — 0,46%.
Данная статистика показывает, что свердловчане, которые открыли депозит в последние четыре месяца, получают доходность намного выше уровня месячной инфляции.
В этой ситуации важно проанализировать прогнозы по темпам роста цен в ближайшие 12 месяцев. Они выглядят достаточно оптимистично. В конце прошлой недели Банк России опубликовал результаты макроэкономического опроса предпринимателей. Он показал, что по итогам 2022 года инфляция в России составит 12,9%, в 2023 году — 6%, в 2024 году — 4%. Если прогнозы респондентов сбудутся, то в ближайшие 12 месяцев инфляция окажется ниже текущего уровня депозитных ставок. Соответственно, вкладчики в ближайший год как минимум ничего не потеряют.
Конечно, никто не может полностью исключить нового витка геополитической напряженности и очередной волны роста инфляции в России. Жизнь показывает, что в любой момент может произойти событие, которое обнулит все ранее сделанные прогнозы. Однако в текущей ситуации хранение средств на депозитах выглядит далеко не самым плохим решением.
Тем более что последние события практически не оставляют консервативным инвесторам никакого выбора. Покупка доллара США и евро сопряжена с серьезными инфраструктурными рисками. Рынок жилой недвижимости серьезно перегрет. В этой ситуации привлекательных вариантов сохранения сбережений не так много. Вклады, в отличие от других инструментов, дают гарантированную доходность, при этом средства до 1,4 млн руб. застрахованы государством.
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