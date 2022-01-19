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В Екатеринбурге вновь открылась после ремонта Детская художественная школа № 3

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Екатеринбурге после капитального ремонта вновь была открыта Детская художественная школа № 3 имени А. И. Корзухина (Жуковского, 10). В торжественной церемонии принял участие глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Обновление учреждения прошло в рамках национального проекта «Культура» и стало первым подобным прецедентом в уральской столице. Художественная школа расположена в здании XIX века, а стоимость ремонта составила 25 млн руб. Менее чем за шесть месяцев здесь установили современные системы электро-, водо- и теплоснабжения, отремонтировали кровлю и фасад, сделали пандус и пристрой к входной группе для маломобильных категорий граждан. Вокруг здания появилась новая тротуарная плитка и рулонный газон, а также установлены скамейки, высажены клумбы и кустарники.

«Детская художественная школа № 3 — это учреждение с многолетней историей и богатыми традициями, одной из которых является высокое качество образования. Школа приобрела современный облик и комфортные помещения, что дает стимул ученикам к новым достижениям и новым стимулам в получении знаний», — отметил А. Орлов.

Кроме того, были предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности. В том числе установлена система видеонаблюдения и элементы освещения по всему периметру здания.

В ближайшее время учебное учреждение начнут посещать 500 воспитанников в возрасте от пяти до 17 лет. Здесь обеспечены условия, чтобы учебный процесс был выстроен на современном уровне, а дети и педагоги пребывали в комфортных условиях. Так, в каждом кабинете есть кондиционеры и вентиляция. Плюс приобретена новая мебель и интерактивное компьютерное оборудование.

Также напомним, что в начале месяца А. Орлов поучаствовал в открытии нового учебного корпуса детской художественной школы № 2 имени Г.С. Мосина в Академическом районе.

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