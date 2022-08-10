Россияне во II квартале совершили 13,4 млрд операций по оплате товаров банковскими картами

УрБК, Москва, 02.09.2022. Физические лица в РФ во II квартале 2022 года совершили 13,4 млрд операций по оплате товаров банковскими картами, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование Банка России.
Аналитики отмечают, что это максимальный уровень за всю историю наблюдений. По сравнению с предыдущим кварталом показатель увеличился на 1,2 млрд операций.
Общее число всех операций с банковскими картами (включая снятие средств и переводы) во II квартале составило 3,3 миллиарда единиц, что на 304 млн единиц больше уровня I квартала 2022 года.
Ранее сообщалось, что жители Свердловской области в I квартале 2022 года совершили 490 тыс. безналичных операций и 15 тыс. операций по снятию наличных.
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