Вчера, 11:32

Россияне с 1 сентября смогут подключать сервис «второй руки» для защиты от мошенников

УрБК, Москва, 26.08.2025. Жители России с 1 сентября смогут подключать сервис «второй руки» для защиты от мошенников, сообщает пресс-служба Центробанка.

«Контроль над банковскими операциями теперь можно доверить родственнику или другу, у которого будет право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся ему подозрительными», — отмечают аналитик ЦБ.

Данная услуга активируется через банк. Важно отметить, что помощники не наделяются правом самостоятельного проведения операций. На подтверждение или отклонение транзакции у них будет 12 часов с момента получения уведомления.

Новые правила регулируют следующие операции: денежные переводы (включая операции с банковскими картами), переводы через Систему быстрых платежей, а также снятие наличных средств.

Ранее УрБК писал, что россияне могут получить возможность устанавливать самозапрет на совершение международных звонков. Соответствующая инициатива содержится во втором пакете мер, направленных на борьбу с мошенничеством.
