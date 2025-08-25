Россияне с 1 сентября смогут подключать сервис «второй руки» для защиты от мошенников

УрБК, Москва, 25.08.2025. Россияне могут получить возможность устанавливать самозапрет на совершение международных ...02.09.2022 Россияне во II квартале совершили 13,4 млрд операций по оплате товаров банковскими картами
Физические лица в РФ во II квартале 2022 года совершили 13,4 млрд операций по оплате товаров банковскими картами, ...02.09.2022 Россияне во II квартале совершили 13,4 млрд операций по оплате товаров банковскими картами
УрБК, Москва, 02.09.2022. Физические лица в РФ во II квартале 2022 года совершили 13,4 млрд операций по оплате товаров ...10.06.2016 НАФИ: За последний год услугой денежного перевода воспользовались лишь 17% россиян
УрБК, Москва, 10.06.2016. За последний год лишь 17% россиян воспользовались услугой денежного перевода. Об этом ...12.03.2012 Росфинмониторинг предлагает предоставить банкам право расторжения договоров, которые кажутся им подозрительными
УрБК, Москва, 12.03.2012. Банки смогут расторгать договоры банковских счетов с клиентами, если операции по ним ...