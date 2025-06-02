УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:41

В России могут ввести самозапрет на международные звонки в целях борьбы с мошенниками

УрБК, Москва, 25.08.2025. Россияне могут получить возможность устанавливать самозапрет на совершение международных звонков. Соответствующая инициатива содержится во втором пакете мер, направленных на борьбу с мошенничеством. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе рабочей встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

«Большинству не звонят по личным каким-то делам или по рабочим из-за границы, а, как правило, большинство мошенников — это заграничные звонки», — цитирует Дмитрия Григоренко сайт Кремля.

Также правительство планирует ужесточить наказание за применение искусственного интеллекта (ИИ) в мошеннических схемах.

Напомним, что в Свердловской области непрерывно фиксируют новые случаи мошенничества. Так, на прошлой неделе учитель математики из Екатеринбурга отдал злоумышленникам свыше 10 млн руб.
