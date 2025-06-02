В России могут ввести самозапрет на международные звонки в целях борьбы с мошенниками

УрБК, Москва, 02.06.2025. Российское правительство прорабатывает второй пакет мер по борьбе с финансовым ...19.03.2025 Россияне получат возможность подключиться к сервису выявления телефонных мошенников
УрБК, Москва, 19.03.2025. Жители России получат возможность подключиться к сервису выявления телефонных мошенников, ...12.03.2025 Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян
УрБК, Москва, 12.03.2025. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Они представляются ...11.03.2025 Свердловчане подали 160 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
УрБК, Москва, 11.03.2025. В Свердловской области было подано 160 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...11.03.2025 Россияне стали использовать самозапрет на кредиты в корыстных целях
УрБК, Москва, 11.03.2025. Некоторые заемщики устанавливают самозапрет на кредиты, чтобы попытаться получить кредитные ...