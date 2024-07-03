Учитель математики из Екатеринбурга отдал мошенникам 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. Учитель математики из Екатеринбурга отдал телефонным мошенникам 10 млн 197 тыс. руб. Об этом пишет отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.



Сначала мужчине в мессенджере позвонил лжесотрудник ФСБ, которой сообщил о неких утечках персональных данных сотрудников детского загородного лагеря, в котором ранее работал потерпевший. Далее с ним связались другие «силовики», которые убедили учителя, что с его счета якобы поступают переводы на счета иностранца, находящегося на территории недружественного государства.



Мошенники уговорили мужчину перевести деньги на подконтрольные им счета. Педагог не только потратил все свои накопления, но и взял несколько кредитов, а также занял почти 2 млн у знакомых. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».