Учитель математики из Екатеринбурга отдал мошенникам 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В Екатеринбурге инструктор по спорту перевел мошенникам 3 млн 150 тыс. руб. Мужчину ...22.08.2023 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...02.09.2021 Семья из Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам почти 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. Телефонные мошенники под видом сотрудников банка похитили у пожилой пары из ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...