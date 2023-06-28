УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:39

Учительница из Екатеринбурга перевела мошенникам 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. 46-летняя учительница из Екатеринбурга стала жертвой телефонных мошенников, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.

Сначала женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником домофонной компании. Под предлогом оформления заявки на установку домофона он убедил ее сообщить код из СМС. Затем ей перезвонили другие аферисты, на этот раз выдав себя за сотрудников Росфинмониторинга. Они сообщили, что первые звонившие были мошенниками, а полученный код использовался для предоставления доступа к ее банковским счетам.

Мошенники убедили женщину снять со своего счета 150 тыс. руб. и оформить займы в двух банках (на 350 и 500 тыс. руб.). Все деньги она перевела на счета злоумышленников. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее стало известно, что учитель математики из Екатеринбурга отдал телефонным мошенникам 10 млн 197 тыс. руб.
