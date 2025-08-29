Сентябрьские изменения

В сентябре этого года в России вступают в силу изменения в законодательстве, затрагивающие различные сферы жизни граждан и предпринимательскую деятельность. Новые поправки регулируют банковскую деятельность и работу операторов связи. Отдельный блок новелл вводит существенные изменения для автомобилистов. Подробности новых изменений представлены в обзоре УрБК.С 1 сентября национальный мессенджер Мах будет установлен на все продаваемые смартфоны в России. В списке таких программ площадка заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года.Кроме того, производители мобильных устройств должны будут обеспечить потребителям возможность свободного использования и установки российского магазина приложений RuStore. Это включает в себя возможность скачивания программ, оплаты, обновления и работы без ограничений. Если гаджет не соответствует этим требованиям, это будет считаться его недостатком. Потребители смогут требовать замены, ремонта или возврата денег, если устройство не позволяет запустить RuStore или оплатить покупки российской картой.С начала месяца россияне смогут подключить сервис «второй руки», чтобы защитить себя от мошенников. Контроль над банковскими операциями можно доверить близким людям, которые смогут подтверждать или отклонять денежные переводы в течение 12 часов с момента уведомления. Важно отметить, что помощники не наделяются правом самостоятельного проведения операций.С этого месяца введен запрет на производство неперерабатываемого товара (ПЭТ-бутылки и ПЭТ-упаковки). Мера введена с целью сокращения количества неутилизируемой продукции.С сентября отечественные микрофинансовые организации (МФО) должны проверять соответствие реквизитов заемщика с получателем. Сотрудники будут сверять ФИО клиента с данным владельца счета/карты через банки.С 1 сентября граждан начнут штрафовать за передачу сим-карты третьим лицам. Теперь сим-карту можно приобрести исключительно для близких родственников. Однако нововведение не затронет ситуации кратковременного использования телефона для звонка или выхода в интернет.С начала сентября кредиторам запрещено начислять неустойки по долгам за кредит или займ в случае смерти человека до вступления в наследство его родственников. Запрет длится не более шести месяцев со дня открытия наследства.Данные о действующих и бывших членах семьи собственника жилья включат в Единый государственный реестр недвижимости. Также при оформлении ипотеки необходимо предоставить их письменное согласие, заверенное нотариусом.С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые нормы трудового законодательства и методы расчета заработной платы в России. Одним из значимых изменений станет обязательное начисление минимальной доплаты за работу в ночное время. Согласно федеральному закону, доплата должна составлять не менее 20% от часовой ставки или оклада. Ранее размер доплат устанавливался работодателями самостоятельно, что часто приводило к разногласиям и конфликтам.Также будет изменен порядок расчета среднего заработка, который используется при начислении отпускных и пособий при увольнении. Новая методика заменит нормы, действовавшие с 2007 года, и сделает расчеты более прозрачными и понятными.С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу обновленный перечень медицинских ограничений для водителей. Поправки вносятся в список заболеваний, при которых запрещено управлять автомобилем, и теперь перечень соответствует Международной классификации болезней (МКБ-10).В список заболеваний, с которыми нельзя садиться за руль, добавлены общие расстройства психологического развития — такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Из категории «Болезни глаз» исключен термин «ахроматопсия» (полная цветовая слепота), который заменен на более широкое понятие — «аномалии цветового зрения».Ранее список противопоказаний для вождения включал только психические расстройства, проблемы, связанные с употреблением наркотиков или алкоголя, заболевания нервной системы и болезни глаз.