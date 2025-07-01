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Вчера, 11:25

Августовские изменения

Августовские измененияВ августе этого года в России вступают в силу изменения в законодательстве, затрагивающие различные сферы жизни граждан и предпринимательскую деятельность. Подробности новых изменений представлены в обзоре УрБК.

Отказ от массовых рассылок

С начала августа россияне смогут отказаться от массовых рассылок. Для этого достаточно обратиться к оператору связи, который, в свою очередь, будет обязан прекратить их.

Банковский счет подростку с согласия родителя

Банки с 1 августа смогут открывать счета и выпускать банковские карты подросткам только с согласия родителей или законных представителей. Инициатива введена с целью защитить детей от участия в мошеннических схемах.

Изменения в законодательстве о хозобществах

С 1 августа акционерные общества (АО) и общества с ограниченной ответственностью (ООО) могут иметь в качестве единственного учредителя другую компанию, состоящую из одного лица. Цель данной инициативы — упростить организацию бизнеса.

Борьба с оборотом немаркированной продукции

С 3 августа за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи немаркированной продукции, содержащей табак, спирт или никотин, в крупном размере будет введена уголовная ответственность. Также наказание распространяется на подделку и продажу фальшивых средств маркировки товаров.

Ужесточение наказания за осквернение памятников ВОВ

С 3 августа усилят наказание за вандализм в отношении военных мемориалов. Так, штраф увеличен до 50 млн руб., срок лишения свободы — до пяти лет. Закон защищает любые объекты, связанные с памятью о защитниках Отечества, а также касается памятников за границей.

Борьба с нелегальным оборотом драгметаллов и камней

С 20 августа ряд операции с драгметаллами и камнями объемом свыше 1 млн руб. будут проходить обязательный контроль. В число операций войдут покупка и продажа обработанных природных алмазов, инвестиционных драгметаллов и монет из них.

Новые требования к складам временного хранения

С 26 августа будут введены новые правила для складов временного хранения. Теперь помещения должны соответствовать более строгим стандартам по расположению, обустройству и техническому оснащению. Такие изменения позволят ускорить таможенные проверки, упростить обработку товаров, повысить надежность работы и снизить коррупционные риски.
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