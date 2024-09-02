Сентябрьские изменения

В сентябре 2024 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан и бизнеса. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.Начиная с 1 сентября работодателей обяжут рассчитывать сверхурочные не от оклада сотрудника, а от всей суммы заработной платы. Так, при проведении расчетов оплаты за сверхурочную работу бухгалтерия должна будет учитывать районный коэффициент, стимулирующие выплаты, уровень квалификации сотрудника, надбавки за вредность, стаж и другое. При этом за первые два часа сверхурочной работы будут платить в полуторном размере, а за последующие — в двойном объеме.Федеральная информационная система оценки качества образования начнет работать с 1 сентября. С ее помощью Рособрнадзор сможет проверять качество обучения российских школьников и факторы, которые на него влияют.После внедрения государственной системы ведомство сможет разрабатывать точечные рекомендации для школ по улучшению преподавания. Ранее с помощью программы Рособрнадзор анализировал результаты всероссийских проверочных работ, ЕГЭ и ОГЭ.Производителям безалкогольного пива необходимо зарегистрироваться в системе маркировки «Честный знак» с 1 сентября. На регистрацию участникам программы дадут семь дней. При этом с 1 октября в системе должны быть зарегистрированы все наименования безалкогольного пива. Также предприниматели будут обязаны передавать через мониторинг данные о продаже и уходе из оборота безалкогольной продукции.По замыслу создателей «Честного знака», введение маркировки положительно скажется на развитии отечественного производства. Контроль оборота безалкогольного пива гарантирует его безопасность и качество для покупателей.В начале сентября на федеральном уровне начнут действовать требования к установке видеокамер для фиксации нарушений автомобилистов при нахождении на трассах. Монтировать камеры смогут власти региона и владельцы дороги. Однако размещение устройств наблюдения они должны будут согласовать с ГИБДД. Кроме того, документ регламентирует, на каких участках дороги можно устанавливать камеры.По мнению экспертов, нововведение позволит производить установку комплексов видеофиксации более централизованно. Также оно снизит аварийность на проблемных участках дорог.Правительство РФ подписало постановление о запрете экспорта бензина до 31 декабря 2024 года. Ограничение на продажу топлива было введено для стабилизации экономической ситуации на рынке. Кроме того, в этот отрезок времени сохраняется сезонный спрос на топливо. Запрет на поставки нефти не распространяется на страны, входящие в Евразийский экономический союз. Также он не коснется поставок топлива, которое отправляют в другие государства как гуманитарную помощь.Еще одно изменение в законах коснется обновления автомобильной аптечки. В комплект потребуется добавить карандаш или маркер (разрешены черный и синий цвета). Кроме этого, по новым правилам, необходимо иметь в аптечке нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользований, а марлевые стерильные бинты держать в автомобиле не обязательно.Для работы с перевязочным материалом в автоаптечке должны находиться ножницы, в комплект к ним потребуется добавить одну пару хирургических ножниц общего назначения и загубник для сердечно-легочной реанимации. Также, согласно требованиям Минздрава, автовладельцы должны иметь в машине спасательное изотермическое одеяло размером не менее 1,60*2,1 м.С 1 сентября 2024 года вступают в силу ограничения на кредиты с плавающей ставкой. Согласно новому закону, она стала зависеть от среднемесячного номинального показателя начисленной зарплаты по стране.Максимальная сумма для ипотечных и потребительских кредитов с плавающей ставкой не должна превышать 1 тыс. среднемесячных зарплат, минимальная сумма ипотечных кредитов начинается от двух сотен. Срок ипотечного кредита, согласно новому закону, ограничен 20 годами. Сама плавающая ставка не может увеличиться больше чем на одну треть от величины на момент заключения договора, но не более чем на 4 п. п.