Свердловчане в I квартале совершили почти 500 тыс. безналичных операций

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Жители Уральского федерального округа (УрФО) в I квартале в 2021 году совершили 1,4 млрд операций с использованием банковских карт, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Из них 1,37 млрд операций пришлись на оплату товаров и услуг, а также на переводы. 43 млн операций — на снятие наличных.
«По суммам снятых и потраченных с карт денег различие не такое значительное: общий объем безналичных переводов и платежей составил 2,3 трлн руб., что почти в четыре раза больше суммы снятых наличных денег — 595 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Отметим, что жители Свердловской области в I квартале совершили 490 тыс. безналичных операций и 15 тыс. операций по снятию наличных. Общая сумма составила 770 и 204 млрд руб. соответственно.
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. По итогам I квартала 2022 года жители Уральского федерального округа (УрФО) выполнили ...21.10.2021 На Южном Урале число платежей с использованием банковских карт выросло почти на 30%
УрБК, Челябинск, 21.10.2021. В I полугодии 2021 года жители Челябинской области рассчитались банковскими картами за ...28.09.2020 Во II квартале на Южном Урале на 15% выросло количество безналичных операций
УрБК, Челябинск, 28.09.2020. Во II квартале этого года на Южном Урале было зафиксировано 180 млн безналичных операций, ...08.04.2020 В 2019 году в Челябинской области было совершено более 601 млн безналичных платежей на сумму 923 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 08.04.2020. В 2019 году жители Южного Урала совершили более 601 млн безналичных операций на общую ...16.07.2019 В Челябинской области число безналичных операций в I квартале выросло на 30%
УрБК, Челябинск, 16.07.2019. В I квартале 2019 года жители Челябинской области с помощью банковских карт совершили ...