Свердловчане в I квартале совершили почти 500 тыс. безналичных операций

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. По итогам I квартала 2022 года жители Уральского федерального округа (УрФО) выполнили ...

В УрФО количество безналичных операций в 32 раза превысило снятие наличных

УрБК, Челябинск, 21.10.2021. В I полугодии 2021 года жители Челябинской области рассчитались банковскими картами за ...

На Южном Урале число платежей с использованием банковских карт выросло почти на 30%

УрБК, Челябинск, 28.09.2020. Во II квартале этого года на Южном Урале было зафиксировано 180 млн безналичных операций, ...

Во II квартале на Южном Урале на 15% выросло количество безналичных операций

В 2019 году в Челябинской области было совершено более 601 млн безналичных платежей на сумму 923 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 08.04.2020. В 2019 году жители Южного Урала совершили более 601 млн безналичных операций на общую ...