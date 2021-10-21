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Свердловчане в I квартале совершили почти 500 тыс. безналичных операций

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Жители Уральского федерального округа (УрФО) в I квартале в 2021 году совершили 1,4 млрд операций с использованием банковских карт, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Из них 1,37 млрд операций пришлись на оплату товаров и услуг, а также на переводы. 43 млн операций — на снятие наличных.

«По суммам снятых и потраченных с карт денег различие не такое значительное: общий объем безналичных переводов и платежей составил 2,3 трлн руб., что почти в четыре раза больше суммы снятых наличных денег — 595 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Отметим, что жители Свердловской области в I квартале совершили 490 тыс. безналичных операций и 15 тыс. операций по снятию наличных. Общая сумма составила 770 и 204 млрд руб. соответственно.

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