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С помощью банковских карт свердловчане совершили 2 млрд покупок на 1,7 трлн рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В течение 2023 года свердловчане совершили 2,4 млрд финансовых операций на 4,7 трлн руб. с помощью банковских карт. Из них 2 млрд операций пришлись на покупки, общая сумма которых составила 1,7 трлн руб. Средний чек покупки составил 800 руб., сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Для переводов на другие карты или других платежей в адрес различных организаций в 2023 году жители Свердловской области совершили 325 млн операций на 2 трлн руб. Для снятия со счета наличных было совершено 55 млн операций на сумму почти 970 млрд руб. Средняя сумма снятия наличных на Среднем Урале составила 17,5 тыс. руб.

Ранее УрБК писал, что по состоянию на 1 января 2024 года на территории Свердловской области действует 733 банковских отделения и 4 тыс. 369 банкоматов.

По словам начальника управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светланы Азановой, объем выданных на территории Свердловской области банковских карт в течение 2023 года вырос на 11% год к году, а всего по состоянию на 1 января 2023 года на территории региона выдано 14 млн карт. В среднем каждый свердловчанин имеет по три банковские карты.
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