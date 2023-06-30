С помощью банковских карт свердловчане совершили 2 млрд покупок на 1,7 трлн рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В январе-марте 2023 года жители Свердловской области совершили при помощи банковских ...16.12.2022 Число безналичных операций на Среднем Урале за год выросло на 9%
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Жители Свердловской области по итогам января-сентября 2022 года совершили 1,6 млрд ...29.06.2022 Свердловчане в I квартале совершили почти 500 тыс. безналичных операций
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Жители Уральского федерального округа (УрФО) в I квартале в 2021 году совершили 1,4 ...13.12.2018 За 9 месяцев с помощью банковских карт на Урале было совершено 2,2 млрд операций на сумму 4,2 трлн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. По состоянию на 1 октября 2018 года на территориях Уральского региона выдано более 37,2 ...19.03.2018 В 2017 году свердловчане совершили около 600 млн операций с помощью платежных карт
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2018. Жители Свердловской области стали чаще расплачиваться банковскими картами: в 2017 году ...