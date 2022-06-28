В 2023 году количество банкоматов на Среднем Урале снизилось на 30%

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. По итогам I квартала 2022 года жители Уральского федерального округа (УрФО) выполнили ...17.09.2019 В Свердловской области число операций с использованием платежных карт за год выросло на 22%
УрБК, Москва, 17.09.2019. В Свердловской области в I квартале 2019 года общее число операций с использованием платежных ...13.12.2018 За 9 месяцев с помощью банковских карт на Урале было совершено 2,2 млрд операций на сумму 4,2 трлн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. По состоянию на 1 октября 2018 года на территориях Уральского региона выдано более 37,2 ...18.07.2017 Число офисов российских банков в 2016 году сократилось на 8,7%
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. Количество действующих офисов российских банков в 2016 году сократилось на 8,7% (в 2015 ...22.09.2011 Число банкоматов ООО КБ «Кольцо Урала» достигло 155 штук
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2011. Специалистами департамента платежных систем и карточных проектов ООО КБ «Кольцо Урала» ...