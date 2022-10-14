Уровень финансовой доступности в Свердловской области составляет 65%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. На сегодняшний день уровень финансовой доступности в Свердловской области (по версии Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России) составляет 65%.



Как отметила начальник управления платежных систем и расчетов Уральского главного управления Банка России Светлана Азанова на пресс-конференции в Екатеринбурге, этот процент соответствует статусу «средний», для статуса «выше среднего» Среднему Уралу не хватает 1%.



По ее словам, преодолеть 1% в рейтинге Службы — непростая задача, ведь в Свердловской области находится около 1 тыс. 700 населенных пунктов с ненулевой численностью населения, и в этот показатель входят все они.



Совместно с правительством Свердловской области Уральское ГУ Банка России разрабатывает детальные «дорожные карты» по повышению финансовой доступности на территории 55 свердловских муниципальных образований.



Также С. Азанова озвучила четыре задачи, которые на сегодняшний день стоят перед Уральским ГУ ЦБ РФ. В их число входят развитие услуги cash out в торгово-сервисных предприятиях (снятие наличных на кассе при покупке), развитие банковских услуг в отделениях «Почты России» (актуально для отдаленных населенных пунктов), развитие дистанционного предоставления банковских услуг облегченного формата и дальнейшее расширение интернета по территории региона. На сегодняшний день широкополосный интернет доступен в 92% населенных пунктов Свердловской области.