Уровень финансовой доступности в Свердловской области составляет 65%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. По состоянию на 1 января 2024 года на территории Свердловской области действует 733 ...14.10.2022 Число точек кэшаута на Среднем Урале выросло в восемь раз
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Услуга кэшаут стала доступна в 70 муниципалитетах Свердловской области (год назад — в ...14.07.2022 ЦБ анонсировал планы по развитию финансовых сервисов в отдаленных территориях Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2022. В пресс-службе Уральского ГУ Банка России рассказали детали дорожной карты по ...02.06.2022 На Среднем Урале открыли более 700 точек выдачи наличных на кассах торгово-сервисных предприятий
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. В Свердловской области открыли более 700 точек выдачи наличных на кассах ...14.08.2020 В Свердловской области жители сельских территорий получили доступ к снятию наличных в кассах магазинов
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2020. В Свердловской области увеличилось число почтовых отделений, где можно снять деньги с ...