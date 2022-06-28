В 2023 году количество банкоматов на Среднем Урале снизилось на 30%

По состоянию на 1 января 2024 года на территории Свердловской области действует 733 банковских отделения и 4 тыс. 369 банкоматов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала начальник управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светлана Азанова.



По ее словам, из года в год количество офисов и банкоматов снижается, поскольку банковские услуги все больше уходят в онлайн-формат, и физически присутствовать при операциях клиентам не обязательно, им стало удобнее пользоваться мобильными приложениями.



Так, за 2023 год количество банкоматов на территории региона снизилось на 30%. Число банковских отделений в прошлом году выросло на 1%, но это скорее исключение из правил, отметила С. Азанова, поскольку банки переходили на формат «легкий офис».