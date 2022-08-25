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Вчера, 14:02

Роспотребнадзор пока не планирует возобновлять COVID-ограничения в школах

УрБК, Москва, 29.08.2022. Роспотребнадзор пока не планирует возобновлять ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, в российских школах, говорится в сообщении ведомства.

Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что такое решение «не требуется». При этом у школьников по-прежнему утром будут измерять температуру.

Ранее стало известно, что оперштаб Свердловской области прорабатывает несколько вариантов реагирования на подъем заболеваемости COVID-19 в регионе. Одной из мер противодействия распространению коронавируса может стать введение масочного режима. Впрочем, представители оперштаба подчеркнули, что решения будут приняты исходя из объективной обстановки с учетом различных факторов.

Отметим, что в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 467 тыс. 928 человек.

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