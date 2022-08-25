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25.08.2022

Оперштаб Свердловской области прорабатывает несколько вариантов реагирования на подъем заболеваемости COVID-19 в регионе

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Специалисты оперштаба Свердловской области заявили, что на данный момент прорабатывают несколько вариантов реагирования на подъем заболеваемости COVID-19. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале организации.

Одной из мер противодействия распространению коронавируса может стать введение масочного режима. Однако представители оперштаба подчеркнули, что решения будут принятые исходя из объективной обстановки с учетом различных факторов.

При этом отмечается, что на данный момент в массе своей люди переносят заболевание легко и лечатся дома. Свердловчан призывают помнить, что дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько серьезно люди относятся к своему здоровью, в том числе к профилактике и ревакцинации.

Ранее свердловский Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионе. Пока специалисты считают достаточным ношение масок в местах массового пребывания людей, в общественных местах, на транспорте, в закрытых помещениях, то есть по месту учебы и работы.

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