В Свердловской области могут вернуть масочный режим в местах массового пребывания людей по рекомендации регионального Роспотребнадзора

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Свердловский Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионе. Пока специалисты считают достаточным ношение масок в местах массового пребывания людей, в общественных местах, на транспорте, в закрытых помещениях, то есть по месту учебы и работы. Видеообращение руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелики Пономаревой появилось в Telegram-канале ведомства.



«Уже седьмую неделю мы наблюдаем рост заболеваемости, причем в большинстве муниципальных образований Свердловской области. Показатель заболеваемости составляет 110 на 100 тыс. населения, на следующей неделе у нас появятся дополнительные эпидемиологические риски, связанные с началом нового учебного года. В связи с ростом заболеваемости и в связи с дополнительными эпидемиологическими рисками, о которых я уже сказала, управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует ввести масочный режим в регионе», — сказала А. Пономарева.



Уточним, что масочный режим был введен на Среднем Урале 1 мая 2020 года. Его отменили только 4 июня 2022 года. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Данное решение было согласовано с Роспотребнадзором на заседании регионального оперативного штаба.



В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 866 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 463 тыс. 613 человек.