В Свердловской области выявлено 866 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 866 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 августа 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 463 тыс. 613 человек.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 799. За сутки из больниц выписано 511 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 444 тыс. 729 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 43 тыс. 919 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 265 тыс. 521 человек. За сутки зафиксирован 71 летальный случай (всего 383 тыс. 829), выздоровели 30 тыс. 775 человек (всего 18 млн 401 тыс. 387).