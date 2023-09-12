В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости введения масочного режима

Материалы по теме

На Среднем Урале не будут проводить массовую вакцинацию от COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области не планируют проводить массовую вакцинацию населения от ...

На Среднем Урале продолжает расти заболеваемость COVID-19

Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 сентября COVID-19 заразилось 457 ...

На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 в сентябре увеличилась в два раза

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 10 ...

На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за месяц увеличилась в три раза

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 7 по 13 ...

Глава Роспотребнадзора высказалась за ослабление ограничений летом 2021 года

УрБК, Москва, 18.03.2021. Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась за ослабление ограничений, введенных из-за ...