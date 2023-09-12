На Среднем Урале не будут проводить массовую вакцинацию от COVID-19

Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 сентября COVID-19 заразилось 457 ...Вчера, 14:26 На Среднем Урале продолжает расти заболеваемость COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 ...12.09.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 в сентябре увеличилась в два раза
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 10 ...06.09.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за месяц увеличилась в три раза
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 7 по 13 ...11.08.2021 В Екатеринбурге прививку от коронавирусной инфекции поставили около 80% педагогов
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2021. Около 25 тыс. сотрудников образовательных учреждений Екатеринбурга прошли вакцинацию от ...