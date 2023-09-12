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На Среднем Урале не будут проводить массовую вакцинацию от COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области не планируют проводить массовую вакцинацию населения от COVID-19. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге и. о. главного врача «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Александр Харитонов.

Также замруководителя Управления Роспотребнадзора региона Анжелика Пономарева отметила, что на сегодняшний день нет оснований для введения ограничений, связанных с COVID-19.

«Мы должны соблюдать правила инфекционной безопасности: маски, мытье рук, соблюдение дистанции. Самое главное — заболевший человек должен оставаться дома, а не идти в места массового скопления людей», — предупредил А. Харитонов и добавил, что в больницах Свердловской области введен масочный режим, чтобы не допустить заражения ОРВИ.

Напомним, что на Среднем Урале продолжает расти заболеваемость COVID-19. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 сентября COVID-19 заразилось 457 человек, а с 11 по 17 сентября — 310.
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